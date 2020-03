Dalla Spagna - il secondo Paese europeo per numero di contagi dopo l’Italia - potranno dunque entrare in Svizzera solo i cittadini elvetici, chi dispone di un titolo di soggiorno, chi deve venire nella Confederazione per ragioni professionali o chi si trova in uno stato di assoluta necessità. Le autorità cui compete il controllo al confine provvederanno ad approntare le strutture necessarie agli aeroporti.