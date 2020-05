Il Ministero pubblico del canton Vaud ha aperto un’inchiesta su un presunto utilizzo fraudolento di fondi per il Covid-19. Oltre un milione e mezzo di franchi sarebbero stati trasferiti all’estero. Numerosi conti sono bloccati, indicano oggi la procura e la polizia cantonale in una nota congiunta.

Lo scorso 19 maggio nel canton Vaud è stata condotta una vasta operazione che ha portato alla perquisizione di alcuni locali e all’arresto di diversi cittadini svizzeri di origine turca. Essi sono sospettati di aver ottenuto in modo fraudolento crediti dalla Confederazione per fronteggiare la pandemia di coronavirus, indica il comunicato, precisando che è stata richiesta e ottenuta la detenzione preventiva per uno dei presunti colpevoli.