Sospetto infarto o ictus? Chiamate subito il 144

Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus è notevolmente diminuito il numero di pazienti con sintomi di infarto cardiaco o ictus cerebrale che si rivolgono a un ospedale. Si direbbe che, temendo un contagio da coronavirus, le persone colpite da infarto o ictus non vogliano chiamare il servizio d’emergenza. Tuttavia, questi casi d’emergenza devono essere trattati immediatamente in ospedale, altrimenti le conseguenze potrebbero essere danni duraturi come paralisi o insufficienza cardiaca, con un possibile esito letale. «Questi timori della popolazione sono immotivati, perché in tutta la Svizzera i reparti di pronto soccorso sono, nei limiti del possibile, separati dagli altri in modo da ridurre il contatto con pazienti positivi al Sars-CoV-2. Un’assistenza medica ottimale per i casi di emergenza cardiovascolare continua a essere garantita» afferma il prof. Giovanni Pedrazzini, presidente della Società Svizzera di Cardiologia.

Attualmente è importante non recarsi dal medico per un nonnulla. Per i malati cronici è però importante continuare la terapia e adattare il trattamento in particolare se aumentano i sintomi. Ciò vale in particolare per i pazienti affetti da insufficienza cardiaca, diabete o da una patologia delle vie respiratorie i quali, in caso di problemi di salute o se è previsto un controllo, devono rivolgersi al proprio medico. Poiché attualmente gli studi medici sono poco frequentati, è possibile osservare le regole di igiene e distanza. Inoltre, molti medici di famiglia offrono la possibilità di consulti telefonici per chiarire se, nel caso individuale, sia opportuna una visita medica.