(Aggiornato alle 15.15) - La protezione dal contagio con il coronavirus ha la massima priorità. Il Consiglio federale intende tuttavia anche salvaguardare le funzioni centrali del sistema d’asilo e garantire che si possano continuare a eseguire le procedure d’asilo e di allontanamento. Le altre misure adottate riguardano gli alloggi, le procedure d’asilo e l’esecuzione degli allontanamenti. Le nuove regole sono per ora valide per tre mesi, nell’ambito degli alloggi per quattro.

Il Governo ha inoltre deciso di valutare rapidamente una proroga mirata o un’estensione delle prestazioni di sostegno per i lavoratori che ancora non vi hanno accesso. Questa strategia, ottimizzata con interventi mirati, permette di preservare l’occupazione, garantire i salari, aiutare i lavoratori indipendenti ed evitare casi di insolvenza per mancanza di liquidità. Questi i temi principali della conferenza stampa del Consiglio federale attualmente in corso.

LA DIRETTA

Ci sono sette punti su cui agire subito ha annunciato Guy Parmelin parlando in particolar modo degli indipendenti. Il Governo ha infatti deciso di estendere le misure destinate all’economia anche a queste categorie di lavoratori - come tassisti, fotografi, eccetera - cercando soluzioni rapide e mirate allo scopo di gestire una crisi che potrebbe durare diversi mesi, ha detto il consigliere federale aggiungendo che l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, insieme alla SECO, è stato incaricato di definire, entro la prossima settimana, delle soluzioni per gli indipendenti che per ora non hanno diritto ai crediti per perdita di guadagno. L’ammontare di questi aiuti supplementari non è ancora stato deciso, ha poi aggiunto Parmelin. I dettagli delle decisioni in fondo alla pagina.

«Non ci troviamo in un momento critico per l’asilo, anzi», ha detto la consigliera federale Karin Keller-Sutter. «Sapete che le entrate alle frontiere sono già diminuite». Le strutture necessitano tuttavia di riorganizzazione. All’interno dei centri è infatti stata ridotta la densità di ospiti presenti e sono state modificate le norme di igiene adeguandole allo stato attuale di pandemia. «Lo scambio con i Cantoni è stato costante nonostante non sia stato semplice», ha asserito Keller-Sutter ringraziando le autorità cantonali per gli sforzi profusi.

«In questa fase difficile vogliamo comunque continuare con le procedure d’asilo», ha poi ribadito Mario Gattiker a nome della Segreteria di Stato per la migrazione (SEM).

Nel momento delle domande è infine stato chiesto se la misura adottata in Ticino di limitare le libertà di movimento degli over 65 è conforme al diritto federale. A tale domanda, ha detto il capo della Divisione delle malattie infettive Daniel Koch, potrà rispondere il consigliere federale Alain Berset nella conferenza stampa in programma venerdì.

ASILO

«La Svizzera intende continuare a svolgere le procedure d’asilo affinché possa rispettare i suoi impegni internazionali», si legge in una nota odierna. «Le persone che hanno bisogno della protezione del nostro Paese devono poterne usufruire rapidamente anche nella situazione attuale. Le persone che invece non hanno diritto a tale protezione, devono, se possibile, tuttora lasciare il nostro Paese dopo una decisione negativa. Una sospensione delle procedure d’asilo implicherebbe un sovraccarico nei centri federali d’asilo (CFA) e pregiudicherebbe il rispetto delle misure igieniche e comportamentali raccomandate dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per superare la crisi legata al coronavirus. La salute di tutte le persone coinvolte nel sistema d’asilo ha la massima priorità».

Adeguamenti in tre settori

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha già disposto diverse misure tese ad attuare le raccomandazioni dell’UFSP. Sono state ad esempio raddoppiate le capacità di alloggio e le interrogazioni sono sospese fino al 6 aprile 2020, al fine di poter procedere a ulteriori adeguamenti. Le altre misure che il Consiglio federale ha deciso il 1° aprile migliorano ulteriormente la protezione di tutte le persone nel settore dell’asilo e garantiscono nel contempo che le procedure d’asilo possano tuttora essere eseguite in modo equo e conforme allo Stato di diritto. Le misure riguardano in particolare l’alloggio nei CFA, lo svolgimento concreto delle procedure d’asilo e l’esecuzione degli allontanamenti dei richiedenti respinti.

- Procedura d’asilo: per le interrogazioni dei richiedenti l’asilo, il numero delle persone presenti nella stessa stanza è ridotto. Altre persone possono partecipare all’interrogazione mediante ausili tecnici. L’obiettivo principale è ridurre al minimo il rischio di contagio con il coronavirus. L’interrogazione di richiedenti l’asilo può eccezionalmente svolgersi anche se, in ragione della pandemia, in determinate regioni il rappresentante legale non può parteciparvi. In compenso, il termine per il ricorso contro la decisione d’asilo della SEM nella procedura celere è prolungato da sette a trenta giorni. In tal modo i rimedi giuridici sono comunque garantiti. Rimane tuttora garantita anche la rappresentanza legale gratuita prevista dalla legge sull’asilo.

- Esecuzione dell’allontanamento: a causa delle limitazioni d’entrata attualmente vigenti in molti Paesi e del traffico aereo notevolmente ridotto, i termini validi per la partenza volontaria di richiedenti l’asilo respinti possono ora essere prorogati a 30 giorni. Nella situazione straordinaria in cui si trova attualmente la Svizzera, vi sarebbe la possibilità di prolungare ulteriormente i termini di partenza.

- Alloggio: le strutture militari e civili possono essere allestite più rapidamente per il settore dell’asilo. Ciò permette di mettere a disposizione ulteriori posti di alloggio in casi di emergenza e di rispettare senza restrizioni in tutte le strutture federali le raccomandazioni dell’UFSP tese a proteggere la salute di tutte le persone coinvolte, anche se il numero di richiedenti nei CFA dovesse aumentare.

La pertinente ordinanza del Consiglio federale entra in vigore il 2 aprile 2020 e ha effetto nei prossimi tre mesi. Le misure previste per le interrogazioni valgono dal 6 aprile. Le disposizioni sull’alloggio sono valide quattro mesi.

Stretta cooperazione con i Cantoni

La Confederazione, la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) e la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDG) concordano che le funzioni centrali del settore dell’asilo debbano essere preservate anche nell’attuale situazione difficile. La popolazione della Svizzera deve poter contare su un sistema statale e uno Stato di diritto che funzionino anche in tempi di crisi. La Confederazione e i Cantoni cooperano strettamente e in modo costruttivo al fine di raggiungere questo obiettivo comune e garantire nel contempo la protezione della salute di tutte le persone coinvolte. Per questo motivo, la Confederazione continuerà ad attribuire richiedenti l’asilo ai Cantoni.

La Confederazione è consapevole che nei prossimi tempi i Cantoni saranno molto sollecitati perché dovranno alloggiare le persone il cui allontanamento non può essere eseguito direttamente da un CFA a causa dell’attuale situazione di pandemia. Poiché le prescrizioni sull’igiene devono essere rispettate sia nei centri federali che nelle strutture cantonali, anche i Cantoni sono costretti a mettere temporaneamente a disposizione ulteriori alloggi. A breve, la Confederazione individuerà assieme ai Cantoni eventuali problemi di capacità e cercherà soluzioni adeguate.

Da alcune settimane il sistema d’asilo è sgravato dalla netta riduzione delle domande d’asilo e quindi delle entrate nei CFA. A sua volta la Confederazione sgrava così i Cantoni riducendo in proporzione il numero delle persone loro attribuite.

Il Consiglio federale ringrazia i Cantoni nonché le organizzazioni di tutela dei diritti e di assistenza, ma anche tutti gli assistenti nei centri federali d’asilo per la buona collaborazione, la solidarietà e il grande impegno a favore di un sistema d’asilo funzionante.

Prestazioni di sostegno ai lavoratori

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF, ovvero l’Amministrazione federale delle finanze AFF) è stato incaricato di sottoporre al Consiglio federale entro il 3 aprile 2020 un credito aggiuntivo per aumentare il volume delle fideiussioni e venire incontro alla forte domanda di crediti transitori da parte delle imprese per superare il COVID-19. In collaborazione con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) verrà inoltre sviluppata una procedura per prevenire gli abusi nell’utilizzo dei crediti transitori. Il DEFR (ovvero la Segreteria di Stato dell’economia SECO) valuterà in collaborazione con il DFF (ovvero la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI) strumenti complementari per tutelare le start-up promettenti da casi di insolvenza dovuti alla pandemia di coronavirus.

Inoltre il Dipartimento federale dell’interno (DFI, ovvero l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFSP) è incaricato in collaborazione con il DFF (AFF) e il DEFR (SECO) di studiare entro l’8 aprile 2020 come fornire sostegno ai lavoratori indipendenti in situazione di precarietà: pur non essendo colpiti dal divieto di esercitare le proprie attività professionali, questi professionisti stanno subendo perdite di fatturato a causa del vasto fermo dell’economia e non hanno diritto a indennizzi o risarcimenti per il coronavirus. Altri mandati conferiti oggi riguardano le agenzie di viaggi, il mondo della cultura e dello sport. Verranno inoltre analizzate le ripercussioni sull’economia a medio e lungo termine e sarà elaborata una strategia per quando saranno allentate le misure di politica sanitaria.

Il Consiglio federale ritiene invece impraticabile la copertura capillare di tutte le richieste mediante contributi a fondo perduto. Da un lato, per far fronte a queste richieste le capacità degli organi di esecuzione della Confederazione e dei Cantoni – già potenziate – non basterebbero. Dall’altro il versamento di un indennizzo mirato presuppone di comprovare e valutare il danno economico subìto, ipotesi praticamente irrealizzabile di fronte all’eventualità di centinaia di migliaia di richieste. Inoltre un risarcimento a tutto campo, senza prove del danno subìto, comporterebbe enormi rischi finanziari per la mano pubblica e pregiudicherebbe la sostenibilità delle finanze pubbliche.

Per arginare le conseguenze economiche del coronavirus il Consiglio federale intende agire con celerità e oculatezza nei settori economici direttamente colpiti, a favore di lavoratori dipendenti e indipendenti. Fino ad ora non ha puntato in modo esplicito alla compensazione generale di perdite sul fatturato o sugli utili sotto forma di risarcimento danni. Questa strategia gli permette di superare una crisi di più mesi.

L’assistenza sanitaria è costantemente sotto osservazione e il Consiglio federale continuerà a valutare gli sviluppi economici. Se necessario saranno prorogati i provvedimenti in vigore o aumentati i fondi, garantendo così a lungo termine un intervento mirato per attenuare i casi di precarietà dovuti ai provvedimenti delle autorità. È importante che il Consiglio federale mantenga una strategia coerente, poggiante sia sul sostegno mirato ed efficace, sia sulla sostenibilità finanziaria dei conti della Confederazione.

