La Confederazione sostiene il progetto di geotermia pianificato per la società Wärmeverbund Riehen AG di Riehen (cantone di Basilea Città) con un contributo per l’esplorazione geotermica pari a 1,2 milioni di franchi. I fondi permetteranno di eseguire misurazioni geofisiche per determinare l’estensione del serbatoio geotermico di Riehen. In caso di risultati positivi si procederà alla pianificazione delle previste perforazioni, che in caso fortunato consentiranno di raddoppiare la quantità di energia geotermica a disposizione e di risparmiare così altre 6000 tonnellate circa di CO2 all’anno.