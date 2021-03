Dopo gli Stati, nella notte anche il Consiglio nazionale ha approvato i vari crediti aggiuntivi proposti dal Consiglio federale per sostenere l’economia duramente toccata dalla crisi del coronavirus, una spesa totale di 14,375 miliardi di franchi. La prima aggiunta al preventivo 2021 torna alla Camera dei cantoni per l’esame di una divergenza.

La prima aggiunta al preventivo prevede poi altri 6 miliardi per l’assicurazione contro la disoccupazione per finanziare le indennità in caso di lavoro ridotto. In questo caso, il Consiglio nazionale ha seguito quanto chiesto da Stati e Consiglio federale.