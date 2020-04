A trarne più beneficio sarebbe stata la stampa scritta, in particolare i quotidiani e i domenicali, sostiene la WoZ: a loro sarebbero andati 37 milioni di franchi come aiuti indiretti, ad esempio assumendosi i costi postali e di recapito anticipato. Il sostegno sarebbe però anche andato a radio e tv private, i quali avrebbero ricevuto in totale 10,8 milioni. A giovare dell’aiuto sarebbe anche stata l’agenzia di stampa Keystone-ATS: la Confederazione avrebbe rilevato gli abbonamenti di tutti i media per 6 mesi (circa 10 milioni di franchi). Secondo la WoZ, non si prevedeva invece un sostegno ai portali online.