«I contributi sono vincolati nel quadro della Strategia di cooperazione internazionale 2021-2024 e versati nel corso del quadriennio», informa un comunicato governativo odierno. In totale, per i prossimi quattro anni dalla comunità internazionale sono previsti quattro miliardi di dollari statunitensi. La Svizzera, con il suo impegno finanziario, si posiziona al dodicesimo posto nella lista dei Paesi donatori, fra i quali figurano ad esempio Giappone, Australia, Cina, Usa, India e altri Paesi europei.

La Confederazione è membro della Banca asiatica di sviluppo dal 1967 e sostiene il Fondo di sviluppo dalla sua istituzione (1973). L’attuale pandemia - afferma il Consiglio federale - mette a rischio i notevoli progressi compiuti negli ultimi decenni proprio in Asia, per ridurre la povertà, promuovere la salute e la qualità di vita. Per questo motivo, il Fondo asiatico di sviluppo intende anche mitigare gli effetti del coronavirus.