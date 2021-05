Il 13 giugno la popolazione ticinese è chiamata a esprimersi sull’inserimento del principio della «sovranità alimentare» nella Costituzione cantonale. Vediamo di cosa si tratta.

1. Su cosa si andrà a votare?L’iniziativa propone di inserire una nuova lettera all’articolo 14 della Costituzione cantonale (e dunque nei suoi principi sociali) precisando che il Cantone provvede affinché sia rispettato il principio della sovranità alimentare in quanto ad accessibilità agli alimenti per una dieta variata, alla destinazione d’uso sostenibile del territorio e al diritto dei cittadini di poter decidere del proprio sistema alimentare e produttivo. In buona sostanza, il testo vuole riequilibrare i rapporti di forza tra piccole aziende agricole ticinesi di tipo famigliare e piccoli produttori agricoli da...