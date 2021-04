Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che il 06.04.2021, nell'ambito di un'inchiesta per contrastare un traffico di sostanze stupefacenti svolta in stretta collaborazione con i Servizi Antidroga della Polizia della città di Bellinzona e della Polizia della città di Lugano, è stato arrestato un 58.enne cittadino italiano domiciliato nel Bellinzonese. L'uomo è sospettato di aver in parte spacciato sul territorio ticinese e in parte consumato un importante quantitativo di eroina e metadone. Nel corso dell'intervento al domicilio del 58.enne sono stati sequestrati una decina di grammi di eroina e circa 450 grammi di pastiglie di ketalgine. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di infrazione aggravata subordinatamente semplice e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Margherita Lanzillo.