Un uomo ha sparato diversi colpi di arma da fuoco ieri sera in un ristorante di Basilea. Nessuno è rimasto ferito. La polizia lo ha arrestato.

Secondo i primi elementi delle indagini, due donne erano in piedi davanti al locale quando hanno visto un uomo inciampare e cadere sul marciapiede. Quando sono accorse in suo aiuto, ha improvvisamente estratto una pistola, riferisce il pubblico ministero di Basilea Città in una nota odierna.