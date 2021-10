Un uomo è rimasto ferito a una gamba a causa dei colpi d’arma da fuoco questa mattina a Losanna in seguito a un litigio con un suo conoscente. L’aggressore, un 40.enne turco, è stato fermato poco più tardi nel capoluogo vodese, indica in una nota odierna la polizia cittadina.

La vittima - della quale non vengono fornite informazioni - è stata trasportata in ospedale con l’ambulanza, ma la sua vita non è in pericolo. Il 40.enne «ha mirato specificatamente alla sua vittima, senza mettere in pericolo altre persone», precisa un portavoce della polizia all’agenzia Keystone-ATS. Sul caso è stata avviata un’indagine.