A Bienne è in corso una vasta operazione di polizia nei pressi della moschea Ar’Rahman. Stando ad alcuni testimoni, i veicoli della polizia giunti sul posto con gli agenti in tenuta anti-sommossa sarebbero una ventina. Le informazioni sono ancora frammentarie e non è nota al momento la presenza di vittime o feriti.

Non è ancora chiaro se la moschea abbia un ruolo nella vicenda e anche la portavoce della polizia Isabelle Wüthrich, per il momento, si limita a confermare l’intervento degli agenti.

Negli scorsi anni la moschea Ar’Rahman è stata più volta al centro della cronaca, in seguito ai discorsi carichi di odio del predicatore libico Abu Ramadan, oggetto di un’inchiesta in relazione all’assistenza sociale di cui ha beneficiato per anni. A Ramadan, in febbraio, l’associazione islamica che gestisce il centro ha chiesto di interrompere le sue prediche.