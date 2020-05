La polizia cantonale bernese ha arrestato un uomo sospettato di aver sparato colpi di arma da fuoco ieri pomeriggio ad Interlaken (BE). Nessuno è rimasto ferito. Lo indicano oggi le forze dell’ordine, precisando che un’inchiesta è in corso. I colpi sono stati sentiti verso le 17.30 alla Bönigstrasse. Una donna, testimone degli spari, ha allertato la polizia. Fori di proiettili sono stati ritrovati in una vetrina. La polizia ha poi fermato un uomo sospettato di essere all’origine della sparatoria. È stato portato al commissariato. Gli agenti hanno poi rinvenuto un’arma al suo domicilio. Per il momento la polizia non è in grado di fornire maggiori dettagli sul movente del presunto autore degli spari, ha dichiarato un portavoce all’agenzia Keystone-ATS.