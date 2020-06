Sparò a due ladri di gioielli, agente di sicurezza assolto

L’agente di sicurezza che nel maggio 2017 sparò due ladri durante una rapina in una gioielleria a Ginevra è stato assolto dalle accuse di tentato omicidio ed esposizione a pericolo della vita altrui. Condannati invece i due rapinatori.

L’uomo, un ex gendarme francese di 54 anni, di sabato mattina aveva sparato 13 colpi in strada per fermare i furfanti. Il Ministero pubblico sosteneva che l’agente si fosse assunto un rischio sconsiderato, ma le Assise correzionali di Ginevra hanno stabilito diversamente. Secondo i giudici, si è trattato di legittima difesa.