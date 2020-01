La commissione è un organo extraparlamentare incaricato di seguire gli sviluppi scientifici e pratici nell’ambito degli esami genetici. Tra i suoi compiti figura anche quello di emanare raccomandazioni e segnalare per tempo eventuali problemi e lacune legislative in relazione con questo tema. In particolare formula raccomandazioni all’attenzione del Consiglio federale, delle autorità federali e cantonali come di pure persone attive nell’ambito della genetica medica.