Oltre il 99% delle aziende in Svizzera è infatti costituito da piccole e medie imprese con meno di 250 dipendenti. Dopo aver subito nel 2020 cali del fatturato legati alla pandemia, molte di loro puntano sempre di più sulle vendite online. Tuttavia, questo comporta costi aggiuntivi: devono infatti recarsi all’ufficio postale per spedire i loro pacchi oppure usare il servizio di presa in consegna della Posta, finora relativamente caro. Le imprese interessate si sono quindi lamentate considerando questo ostacolo uno svantaggio competitivo rispetto alle grandi aziende. Grazie all’accordo negozionato dal Sorvegliante dei prezzi, da subito la Posta prende in consegna gratuitamente fino a 5 pacchi al giorno presso le PMI durante il giro di recapito. Per le aziende con un elevato volume di spedizioni, il supplemento per la presa in consegna dei pacchi in loco sarà ridotto in media di un franco, scendendo quindi a 50 centesimi per pacco. Le PMI che ricorrono all’affrancatura online al normale prezzo di listino riceveranno in aggiunta uno sconto del 10% per ogni invio. L’invio commerciale-risposta per le lettere con barra Cicero sarà inoltre abolito dal 31.12.2021. Per i prossimi due anni le imprese non dovranno sostenere costi aggiuntivi quando i clienti rispediranno le buste preaffrancate (e dato che negli ultimi anni la Posta ne ha trasportate più di 10 milioni, saranno numerosi i clienti commerciali a beneficiare di questa misura).