La giustizia zurighese dovrà riesaminare il caso di una segretaria di direzione che ha sottratto quasi un milione di franchi al suo datore di lavoro. L’imputata ha usato la carta di credito dell’azienda per spese private.

Impiegata in una nota banca elvetica tra il 1997 e il 2010, la segretaria ha ricevuto una carta di credito a suo nome che doveva utilizzare solo per le spese aziendali. Tutte le spese personali dovevano essere segnalate per essere detratte dal suo stipendio.