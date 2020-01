Oggi ha aperto i battenti il nuovo mercato Caritas di Bienne. Le persone colpite dalla povertà possono così acquistare generi alimentari e articoli per l’igiene a prezzi vantaggiosi anche nella città che registra il maggior numero di beneficiari dell’aiuto sociale in Svizzera.

Il nuovo mercato Caritas di Bienne è ubicato alla General-Dufour-Strasse, nelle immediate vici-nanze del centro e di altri negozi. Nel nuovo spazio le persone con mezzi finanziari limitati tro-vano un assortimento di base di generi alimentari e articoli per l’igiene, oltre a pane, frutta e ver-dura freschi di giornata. Questa apertura consente a Caritas di colmare una lacuna: ora tutte le principali città svizzere dispongono di un proprio mercato Caritas. L’organizzazione non gover-nativa è convinta che questa offerta soddisfi un’esigenza. Bienne è infatti la città con il tasso di beneficiari dell’aiuto sociale più elevato in Svizzera. Tra di essi vi sono numerose famiglie per le quali è particolarmente importante poter accedere all’offerta di base di generi alimentari del mercato Caritas beneficiando di prezzi nettamente inferiori a quelli usualmente applicati sul mercato.

Punto d’incontro e inserimento nel mondo del lavoro

Il mercato Caritas di Bienne funge pure da punto d’incontro sociale dove gli interessati possono informarsi sulle offerte di Caritas e avvalersi dei servizi di consulenza. L’importanza di questo nuovo spazio è stata riconosciuta anche dalle autorità pubbliche. La città di Bienne, ad esempio, finanzia sei posti di lavoro per disoccupati di lunga durata, incrementando così le loro possibilità di reinserirsi nel mercato del lavoro.

Il finanziamento avviene in gran parte attraverso la vendita della merce. Come tutti gli altri mer-cati Caritas in Svizzera, anche quello di Bienne non riesce ad autofinanziarsi e dipende dal so-stegno di terzi, fra cui la Chiesa cattolica romana del Canton Berna, la Comunità ecclesiastica cattolica romana di Bienne e dintorni e la Chiesa cattolica del Seeland, che contribuiscono in misura considerevole al mantenimento dello spaccio alimentare. Per garantire il sostegno finan-ziario a lungo termine, Caritas Berna si affida alla generosità di altri sostenitori. Già da diversi anni SV fondazione fornisce un importante aiuto per consentire ai mercati Caritas di offrire frut-ta e verdura a prezzi agevolati, come nel caso del nuovo mercato di Bienne. Il giorno dell’apertura i clienti possono beneficiare altresì di pacchetti alimentari scontati, anch’essi cofi-nanziati da SV fondazione.

Aumento del fatturato

I mercati Caritas costituiscono un elemento centrale nella lotta alla povertà in Svizzera, aumenta-ta negli ultimi anni. Secondo le statistiche pubblicate dalla Confederazione, questo fenomeno colpisce all’incirca 660 000 persone in Svizzera. L’acuirsi della povertà si riflette anche nel fat-turato dei mercati Caritas, che ha registrato un netto rialzo nell’ultimo decennio. Nel 2019 si è attestato attorno ai 13 milioni di franchi. Nei 21 mercati Caritas è stato effettuato quasi un milio-ne di acquisti.

Chi può fare la spesa nei mercati Caritas? Per fare la spesa nei mercati Caritas bisogna essere in possesso della relativa tessera emessa dai servizi sociali pubblici, dalle istituzioni private ed ecclesiastiche o dalle organizzazioni Caritas regionali. Gli aventi diritto sono le persone in situazioni finanziarie sfavorevoli

- il cui reddito non supera il minimo vitale; - che percepiscono l’aiuto sociale; - che percepiscono prestazioni complementari; - che stanno saldando i loro debiti.

I generi alimentari non sono distribuiti gratuitamente. I clienti non devono ricevere l’elemosina, ma sono tenuti ad assumersi le proprie responsabilità. La tessera è personale e va rinnovata ogni anno.

