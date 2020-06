La voce di spesa più importante per le aziende nel 2018 è stata la gestione dei rifiuti con 5,2 miliardi di franchi (4% in più rispetto al 2016, ultimo anno di rilevamento in questo ambito), seguita dalla gestione delle acque reflue con 3 miliardi di franchi (6% in più rispetto al 2016). Insieme, questi due settori hanno rappresentato il 67% della spesa nazionale per la protezione dell’ambiente nel 2018.