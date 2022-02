La percentuale di infortuni sulla neve con lesioni multiple è raddoppiata negli ultimi 15 anni. Per evitare questi incidenti, che necessitano spesso un ricovero, è necessario prepararsi adeguatamente prima di praticare sport ed effettuare una valutazione oggettiva delle proprie capacità, ricorda la SUVA in un comunicato odierno.

Nel 2019 circa il 20% dei 34.000 infortuni sulla neve hanno comportato lesioni a più parti del corpo, mentre nel 2004 la percentuale si attestava al 10%. Le vittime sono soprattutto over 55. Questo tipo di lesioni richiede più spesso degenze ospedaliere e soggiorni riabilitativi e, di conseguenza, causa assenze dal lavoro prolungate e costi più elevati.

Fare movimento all’aria aperta è essenziale per la salute, ma è necessario evitare infortuni dato che gli ospedali sono già sotto pressione a causa della pandemia, spiega Samuli Aegerter, esperto di sport sulla neve. Prima di praticare sci o snowboard, è consigliabile fare qualche esercizio di riscaldamento. Una volta in pista, bisogna adeguare la discesa alle condizioni generali, alle proprie capacità e alla forma fisica. Per riuscire a evitare gli ostacoli o a frenare tempestivamente è importante moderare la velocità. Più la velocità è elevata e le curve strette, più il fisico è sotto pressione, quindi è necessario fare più pause.