È passato più di un mese dalla pubblicazione dello spot di Svizzera Turismo con Roger Federer e Robert De Niro. Il tennista proponeva all’attore di girare un film sul nostro Paese, ma quest’ultimo declinava così l’offerta: «Non ci sono drammi in Svizzera, è troppo perfetta. A me servono azione, conflitti, rischio». Il video aveva fatto il giro del mondo, raccogliendo su YouTube oltre 52 milioni di visualizzazioni. Ora RogerOne condivide su Facebook i simpatici «Behind the scenes».