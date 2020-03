La Francia, l’Italia e la Repubblica Ceca obbligano i supermercati a donare il cibo in eccedenza a enti assistenziali. Negli ultimi anni, la popolazione è stata molto sensibilizzata allo spreco di alimenti commestibili e si aspetta misure dalla politica. La consegna di cibo invenduto è un dovere etico oltre che un imperativo ecologico. In Svizzera, le attuali iniziative di volontariato non bastano per prevenire lo spreco di generi alimentari in modo capillare in tutto il Paese, ha sottolineato l’autrice della mozione.