C’è confusione sulla nomina del nuovo console onorario a capo del consolato russo a Zurigo. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha fatto oggi il nome di Peter Spuhler, ex consigliere nazionale UDC e presidente del cda di Stadler Rail. Dal costruttore ferroviario turgoviese si apprende però che «Spuhler non ne sa nulla». Nel pomeriggio il DFAE ha fatto sapere che la Confederazione ha permesso in ottobre al Governo di Mosca di riaprire il consolato, che era chiuso dall’ottobre 2018. Il distretto consolare comprende i cantoni di Zurigo, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo e Turgovia.