L’iridio è più scarso dell’oro e del platino e anche il rutenio è anche uno degli elementi più rari. Non solo questi metalli sono molto costosi, ma sono anche tossici in molti composti. Un team di ricerca guidato dal Prof. Dr. Oliver Wenger e dal dottorando Patrick Herr dell’Università di Basilea è riuscito per la prima volta a produrre complessi di manganese luminescenti in cui avvengono le stesse reazioni che nei composti di rutenio o iridio, riferisce la rivista scientifica «Nature Chemistry».