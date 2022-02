La multa non è accettata nemmeno dalla co-azionista Frutiger. Quest’ultima nota che secondo la COMCO la clausola di non concorrenza del contratto di fondazione della Berag, del 1976, è stata formalmente revocata solo nel 2016. Ma - contesta la Frutiger - in realtà non aveva più peso da molto tempo. Ed «è provato» che il divieto di concorrenza in realtà non è più stato reintrodotto da anni. La questione della cancellazione formale è quindi irrilevante, secondo l’azienda. Inoltre, nel 1976 non esisteva una legge sui cartelli, entrata in vigore solo nel 1996. All’epoca, le clausole di divieto di concorrenza erano comuni: «facevano parte dei normali modelli di accordi tra azionisti».