Dei vari tipi di vaccino contro il coronavirus, ormai, sentiamo parlare tutti i giorni. L’ultimo in ordine di tempo è quello di Novavax, una società di biotecnologie americana di cui fino a ieri, alle nostre latitudini, non aveva sentito parlare praticamente nessuno. Be’, ora sappiamo che avrebbe un efficacia dell’89,3% e protegge in particolare contro la variate inglese, ma offre un grado di protezione molto inferiore contro quella sudafricana: lo ha reso noto la stessa società sottolineando che comincerà immediatamente a sviluppare un altro vaccino dedicato alla variante sudafricana. Ma quali sono gli altri prodotti già sul mercato o che vi si stanno affacciando? Abbiamo provato a riassumerli di seguito.

I vaccini approvati in Svizzera e quelli in fase di analisi

Il primo prodotto ad essere stato approvato in Svizzera è stato quello di Pfizer-BioNTech, per il quale Swissmedic ha dato il via libera il 19 dicembre del 2020. La Confederazione ha finora firmato con l’azienda per prenotare un totale 3 milioni di dosi (fonte www.infovac.ch). Al vaccino Pfizer è seguito quello di Moderna, anch’esso a base di RNA (vedi sotto per i dettagli su cosa li differenzia dagli altri). Quest’ultimo è stato approvato all’autorità svizzera di omologazione dei farmaci il 12 di questo mese e le dosi prenotate dalle autorità federali sono dai 4,5 ai 7,5 milioni. Attualmente Swissmedic sta analizzando anche il prodotto di AstraZeneca. Quest’ultimo è stato valutato positivamente da parte dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) proprio oggi dopo una serie di rinvii in merito ai dati sull’efficacia.

Gli altri vaccini

L’Unione europea, da parte sua, sta esaminando anche CureVac, vaccino a RNA prodotto in Germania ancora in Fase 1, che potrebbe arrivare in autunno; Sanofi-GSK (con slittamento a inizio 2022) e Johnson & Johnson, i cui dati di Fase 3 dovrebbero essere pubblicati entro fine mese e che rappresenta, per l’Europa, il maggior investimento in termini numerici di dosi in arrivo. Proprio oggi, Johnson & Johnson ha comunicato che il suo siero è complessivamente efficace al 66%, ci sono però alcune differenze a livello geografico. Il vaccino ha infatti funzionato meglio negli Stati Uniti, con un’efficacia del 72% su casi moderati e gravi mentre l’efficacia è calata al 57% in Sud Africa dove circola la variante sudafricana. L’efficacia è inferiore ai vaccini a base di RNA di Pfizer e Moderna (vedi sotto la distinzione) che sfiorano il 95%, ma migliore di Astrazeneca già in uso nel Regno Unito e altri Paesi (efficacia globale al 62%). Il vantaggio è che i risultati di Johnson & Johnson si ottengono con una sola dose, dettaglio importante se si considera la forte penuria di vaccini e i ritardi annunciati nei rifornimenti. Il prodotto di Johnson & Johnson si conserva infine per tre mesi in normali frigo, senza la necessità di potenti congelatori come è il caso in particolare per Pfizer. Johnson & Johnson dovrebbe richiedere un’autorizzazione di distribuzione di emergenza negli Stati Uniti già dalla prossima settimana.

In Russia e Cina

Oltre a questi, la Russia ha prodotto il vaccino Sputnik V di Gamaleya, basato su vettore adenovirale non replicante, di cui non sono però mai stati pubblicati dati di efficacia di Fase 3. La versione monocomponente del vaccino russo dovrebbe essere rilasciata a febbraio. Infine, sono autorizzati in diversi Paesi non europei alcuni candidati cinesi tra cui CanSino, basato su un vettore adenovirale, attualmente in Fase 3.

Su cosa si basano le varie tipologie di vaccino

- vaccini a base di RNA, come Pfizer, Moderna e CureVac: forniscono istruzioni genetiche per costruire la proteina virale Spike che può stimolare il sistema immunitario;

- a base di vettori virali non replicanti, come AstraZeneca, Johnson & Johnson, CanSino e Gamaleya: utilizzano adenovirus che non possono replicarsi e che veicolano il gene della Spike nelle cellule;

- a base di proteine Spike ricombinanti, come Sanofi-GSK e Novavax: a base di virus inattivati chimicamente (come Sinopharm) che non provocano malattia, ma attivano la risposta immunitaria.

©CdT.ch - Riproduzione riservata