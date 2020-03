Dopo aver già deciso di adeguare i propri programmi, le unità aziendali della SSR ottimizzano le loro risorse per poter continuare a informare «in maniera solida e completa» la popolazione e garantire la produzione di programmi così come la protezione del suo personale.

Tutte le unità aziendali della SSR (RSI, RTR, RTS, SRF e SWI) stanno definendo un piano di priorità per assicurare l’ininterrotta offerta di programmi. Questo piano deve permettere di garantire il funzionamento degli studi di produzione e la massima protezione di tutti i giornalisti e del personale tecnico di produzione, indica un comunicato diramato oggi dalla SSR.

Oltre all’informazione e ai programmi per i più giovani, i canali della SSR privilegeranno le trasmissioni di servizio alla popolazione e programmi di accompagnamento, proponendo segnatamente film e documentari. Nuovi appuntamenti saranno proposti in radio, in televisione e sulle piattaforme online. Al contempo alcune trasmissioni saranno temporaneamente sospese, soprattutto quelle dedicate allo sport.