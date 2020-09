La SSR prevede che la flessione dei proventi commerciali ammonterà quest’anno a circa 65 milioni di franchi: il lockdown e l’attuale crisi sanitaria hanno accelerato la tendenza negativa del mercato pubblicitario e rafforzato l’aumento della fruizione digitale dei media svizzeri, indica la SSR in un comunicato odierno.

In quali settori verranno effettuati questi tagli non è ancora chiaro. Le unità aziendali nelle quattro regioni linguistiche della SSR attueranno e comunicheranno nelle prossime settimane misure adeguate, ha dichiarato a Keystone-ATS un portavoce della SSR.

La riduzione dei posti di lavoro - precisa la nota - sarà gestita principalmente attraverso fluttuazioni naturali, ma dei licenziamenti saranno inevitabili. La SSR, in accordo con il suo partner sociale, prevede di affiancare al proprio piano sociale, ulteriori misure straordinarie di accompagnamento per la riqualifica professionale e per il prepensionamento volontario.