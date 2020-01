Nel 2019 l’immigrazione in Svizzera è rimasta stabile rispetto al 2018 (+ 0,3%). Il saldo migratorio degli stranieri si è attestato attorno alle 55’000 persone, situandosi pure a un livello analogo a quello del 2018 (+ 0,5%). L’immigrazione di cittadini di Stati membri dell’UE e dell’AELS è aumentata dell’1,3%, quella di persone provenienti da altre nazioni (Stati terzi) è invece diminuita dell’1,8%. Alla fine di dicembre 2019 vivevano in Svizzera 2 111 412 stranieri.

Lo scorso anno 140’554 persone si sono aggiunte alla popolazione residente permanente provenendo dall’estero, ossia 467 in più rispetto al 2018. In provenienza dall’UE o dall’AELS sono immigrate 97’556 persone (+ 1’264 unità), mentre 42’998 sono immigrate da altri Stati (-797 persone). Nel medesimo lasso di tempo, 79’973 stranieri hanno lasciato la Svizzera, il che corrisponde a una diminuzione dell’emigrazione dell’1%.

Il saldo migratorio nella popolazione residente permanente è stato pari a 55’017 persone, il che rappresenta un aumento di 254 (+ 0,5%) rispetto alla fine di dicembre del 2018. Per i cittadini di Stati membri dell’UE e dell’AELS, il saldo migratorio si è attestato a 31’965 persone (+ 1085 unità pari a un + 3,5%). L’aumento è dovuto in primo luogo ai permessi rilasciati a lavoratori cittadini di Romania e Bulgaria, che dal 1. giugno 2019 beneficiano della libera circolazione completa delle persone. Il saldo migratorio dei cittadini di Stati terzi è diminuito del 3,5%.

Il principale motivo d’immigrazione, sia per i soggiorni brevi che per quelli durevoli, rimane l’esercizio di un’attività lucrativa, la quale è all’origine di quasi il 78 per cento della migrazione in provenienza dagli Stati membri dell’UE e dell’AELS, nello specifico: il 23% per attività nel settore della consulenza e dell’informatica, il 22% nella ristorazione e nel settore alberghiero e il 15% nell’industria e nell’edilizia. Il numero di lavoratori è aumentato dell’1,9% rispetto alla fine di dicembre 2018.