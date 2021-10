Stadler Rail si assicura un contratto da 2 miliardi di franchi con le FFS

L’azienda Stadler Rail fornirà 286 nuovi treni alle FFS, in un accordo dal valore totale di oltre 2 miliardi di franchi. La concorrenza della francese Alstom e della tedesca Siemens è stata battuta.

I convogli verranno usati per il servizio regionale delle «S-Bahn», si legge in un comunicato odierno delle Ferrovie. Per la precisione, verranno sostituiti i Domino e i FLIRT di prima generazione, così come alcuni treni navetta.

I primi mezzi dovrebbe venire forniti per il dicembre 2025. L’entrata in servizio inizierà nel 2026 in Svizzera orientale e in Vallese. Seguirà la Svizzera centrale nel 2028 e il resto del Paese entro il 2034.

L’investimento è un segnale importante per il traffico regionale, ha spiegato il CEO delle FFS Vincent Ducrot in conferenza stampa a Berna. I treni si basano su concetti esistenti e non sono quindi sviluppi completamente nuovi. «Abbiamo fatto una grossa ordinazione di materiale uguale per assicurare la compatibilità», ha aggiunto.

Diversi vantaggi

I nuovi convogli porteranno diversi miglioramenti. Offriranno più spazio per bici, passeggini e bagagli voluminosi. Inoltre, permetteranno un buon segnale per i telefoni cellulari. Tutti i compartimenti saranno muniti di prese elettriche e ogni composizione offrirà due posti per le persone in sedia a rotelle, così come dei WC.

I mezzi sono dotati poi di una motorizzazione più performante, fatto che dovrebbe garantire un servizio puntuale. I treni dovrebbero inoltre essere omologati in Svizzera, Germania e Austria.

Buone notizie

Stadler Rail in questo periodo aveva bisogno di buone notizie: il mese scorso un accordo miliardario in Austria è saltato per una formalità, più precisamente una firma digitale non riconosciuta.

Inizialmente era stato previsto di ordinare «solo» 194 treni, numero che però è stato portato a 286 una volta chiarita la strategia definitiva delle FFS, in accordo con Confederazione e Cantoni. Si tratta dell’unico modo di sostituire tutti i treni che giungeranno alla loro durata prevista di vita.

