I delegati del PBD, riuniti oggi in assemblea sul Weissenstein, la montagna che domina Soletta, hanno adottato una modifica degli statuti del partito che consente una eventuale fusione con il PPD per istituire una nuova formazione politica di centro.

I delegati hanno anche formulato le loro raccomandazioni in vista delle votazioni federali della fine del mese. All’unanimità hanno respinto l’iniziativa «Per un’immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)». A loro avviso la cessazione della libera circolazione delle persone avrebbe gravi conseguenze per la Svizzera.