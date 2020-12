(Aggiornato alle 22.58) - Alcuni cantoni hanno deciso di introdurre misure più severe rispetto a quelle annunciate oggi dal Consiglio federale per contrastare la pandemia. Lucerna, Svitto, Zugo, Nidvaldo e infine anche Obvaldo chiuderanno i loro comprensori sciistici dal 22 dicembre. Restano invece aperti gli impianti in Vallese, Berna e nel canton Vaud. Le autorità urane decideranno nel fine settimana, quelle grigionesi lunedì.

Le sette stazioni sciistiche che avevano richiesto un permesso di esercizio per i prossimi giorni hanno ricevuto una risposta negativa, ha indicato il Governo lucernese, aggiungendo che la situazione è «molto tesa» e sarebbe «irresponsabile» aprire le piste in questo contesto. Nel cantone il tasso di riproduzione del virus è aumentato nell’arco di una settimana da 1,06 a 1,23.

Infine, in tarda serata, anche da Obvaldo la notizia della chiusura delle piste da sci e delle seggiovie, nonché le piste da slittino e altri impianti di sport sulla neve, per una settimana a partire da martedì. D’altro canto, gli impianti di risalita possono rimanere aperti, come hanno annunciato le autorità a Sarnen venerdì sera.

L’utilizzo delle capacità negli ospedali della Svizzera centrale, in particolare nell’Ospedale cantonale di Lucerna come ospedale centrale regionale, è molto elevato. Al momento il nosocomio lucernese non è praticamente già più in grado di accettare altri pazienti dai cantoni circostanti. Anche l’ospedale cantonale di Obvaldo sta già lavorando al massimo. Secondo le loro stesse dichiarazioni di venerdì sera, i direttori della sanità della Svizzera centrale hanno accettato di riesaminare la situazione dopo Natale e di decidere le ulteriori azioni da intraprendere. La situazione epidemiologica della regione e l’utilizzo degli ospedali in tutta la Svizzera centrale saranno costantemente monitorati.