La bozza dell’ordinanza volta a regolare le attività nei comprensori sciistici nel periodo festivo di cui ha riferito il «TagesAnzeiger» negli scorsi giorni ha suscitato le ire dei rappresentanti borghesi delle regioni di montagna (e qualche cittadino) a Palazzo federale. Un’alleanza di parlamentari UDC, PLR e PPD chiede ora al Consiglio federale, che dovrebbe esprimersi sulla questione venerdì, di non prevedere ulteriori misure che andrebbero a pesare su queste località e le loro stazioni sciistiche. Una dichiarazione in tal senso, voluta dalla Commissione dell’econima e dei tributi del Nazionale, sarà all’ordine del giorno domani alla Camera bassa.

Le nuove norme previste dal «ministro» della salute Alain Berset (e sulla quale i Cantoni potevano esprimersi fino ad oggi) prevedono, fra le altre cose, una limitazione dell'accesso alle piste (con al massimo due terzi del numero di ospiti del giorno più visitato dell'ultima stagione sciistica o un tetto massimo giornaliero dell'80% del numero medio di sciatori nelle vacanze natalizie degli ultimi cinque anni). I veicoli chiusi come le cabine possono essere occupati solo per due terzi della loro capacità. Oltre all’obbligo di indossare la mascherina, in coda davanti agli impianti di risalita, ai parcheggi o ai ristoranti dell'area sciistica, bisogna assicurarsi che la distanza di 1,5 metri sia mantenuta. I ristoranti nelle stazioni sciistiche possono ammettere ospiti solo se all'interno è presente un tavolo libero. I locali sulle piste da sci devono chiudere contemporaneamente all'area sciistica.

«I Cantoni devono decidere»

Le direttive devono giungere dai Cantoni, ha affermato il liberale radicale Martin Schmid alla conferenza stampa indetta dall’alleanza borghese contraria a queste restrizioni. Perché ora far cadere dall’alto istruzioni e centralizzare la questione? Il settore si è preparato: «I concetti di protezione dei turisti sono già stati testati in estate. La stagione invernale è già iniziata. E non c’è evidenza che indichi che nel settore ci sono più contagi. Dove sono i fatti per ulteriori restrizioni? Se la situazione peggiora allora i Cantoni dovranno reagire. Non però solo per una pressione fatta dall’estero», ha detto il «senatore» grigionese.

Il direttore di Svizzera turismo Nicolo Paganini ha poi sottolineato: «Nessuno di noi vuole che la reputazione del turismo svizzero venga rovinata, nessuno vuole una nuova ondata di casi». Il deputato sangallese del PPD ha voluto ricordare il significato economico del turismo invernale: in un normale inverno «le gondole generano da sole 758 milioni di franchi di utile. Ci sono regioni della Svizzera, ad esempio il canton Grigioni, in cui dai mesi invernali dipende il 90% delle entrate». Per il bernese Albert Rösti non si capisce quale differenza ci sia tra un autobus e una cabinovia al completo. Le restrizioni sono «ingiuste» e «impraticabili»: laddove i comprensori sono gestiti da più aziende o vige l’uso di abbonamenti validi in più stazioni come il Magic Pass, come contare il numero esatto di persone presenti?

La dichiarazione all’attenzione del Nazionale adottata dalla Commissione, ha spiegato il suo membro Thomas Matter (UDC(/ZH), «esorta il Consiglio federale ad astenersi da ulteriori misure nelle regioni di sport invernali e a garantire la parità di trattamento dei settori in tutte le regioni».

«La limitazione di capacità va fissata all’80% della capacità totale»

Anche la Commissione delle assicurazioni sociali e della sanità del Consiglio nazionale ha lanciato un appello in serata. La limitazione di capacità degli impianti di risalita non dovrebbe essere fissata a due terzi, ma all’80% della capacità totale. In linea di principio, tutti i comprensori sciistici dovrebbero poter iniziare o continuare la loro attività fino a quando le autorità cantonali competenti non avranno preso una decisione.

La commissione raccomanda inoltre che il governo rinunci a richiedere che, fino al 23 dicembre, i clienti di ristoranti, bar e club facciano parte di al massimo due famiglie diverse. Membri di più famiglie dovrebbero potersi anche incontrare in un ambiente privato.

Secondo la Conferenza dei direttori cantonali della sanità, la maggioranza dei Cantoni sostiene in linea di principio le proposte del Consiglio federale, «sebbene siano state presentate numerose posizioni differenziate e mozioni di minoranza».

Il tema scalda la politica europea

Intanto il tema continua a scaldare la politica europea. Tuttavia, si trova ad affrontare la pressione delle autorità dei paesi alpini vicini, che hanno tutti scelto, tranne l’Austria, di chiudere gli impianti di risalita. In Austria il Governo ha deciso che il 24 dicembre riapriranno gli impianti, ma solo per i residenti, mentre gli alberghi resteranno chiusi fino al 6 gennaio. A tutte le persone che entrano nel Paese dalle aree a rischio, dal 7 dicembre al 10 gennaio è imposto un obbligo di quarantena di dieci giorni.

