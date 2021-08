Si sono svolte oggi alcune audizioni per il posto divenuto vacante in seguito alle dimissioni di Michael Lauber nell’agosto 2020, viene ricordato in un comunicato odierno dei Servizi parlamentari.

Blättler ha conseguito un dottorato in diritto e vanta una carriera esemplare in seno alla polizia cantonale di Berna, che dirige dal 2006; tiene inoltre corsi presso l’Istituto di diritto penale e di criminologia dell’Università di Berna. Parla fluentemente tedesco, francese, italiano e inglese.

Per ora, i tentativi della Commissione giudiziaria di individuare la persona che sostituirà Lauber si sono rivelati vani. L’elezione era prevista per la sessione primaverile delle Camere ma è stata rinviata dopo che i candidati rimasti in lizza, ovvero Maria-Antonella Bino, Lucienne Fauquex e Félix Reinmann, non avevano fatto l’unanimità.