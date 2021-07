Un automobilista di 76 anni è morto ieri vicino Stein (SG). Ha perso il controllo della vettura, è precipitato in un pendio ed è finito contro un albero, ha annunciato oggi la polizia cantonale sangallese.

L’uomo era partito nel pomeriggio dall’Alpe Stockneregg per visitare suoi conoscenti, ma non è mai arrivato a destinazione. L’auto è stata trovata completamente distrutta ieri sera, poco dopo le 20.15. Il 76enne era già morto, precisa un comunicato.

Per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’auto sulla strada per Stein ed è uscito di uscito dalla carreggiata in una curva a sinistra. Sul posto sono intervenuti la polizia cantonale, i vigili del fuoco, una squadra di soccorso e il pubblico ministero.