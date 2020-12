Dramma in Kosovo per una famiglia vodese: un uomo avrebbe ucciso la moglie e i suoi due figli nel villaggio di Pozharan, prima di suicidarsi. Il caso, riferito da due media kosovari e ripreso da «20 Minutes», è noto anche al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

I servizi di Ignazio Cassis hanno indicato all’agenzia Keystone-ATS di essere al corrente di questo «tragico caso» e di essere in contatto con le autorità locali. Non vengono tuttavia forniti ulteriori dettagli per motivi di tutela della sfera privata.

Secondo il media romando, la famiglia viveva nel canton Vaud da una trentina d’anni e si era recata in Kosovo per le feste di fine anno. Il dramma familiare, avvenuto a circa 30 km da Pristina, è stato confermato da un portavoce della polizia locale al portale Arbresh.info. Per il secondo media kosovaro che ha fatto luce sulla vicenda, Sinjali, la coppia era in procinto di divorziare.