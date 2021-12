Aldi aumenta di oltre il 2% la massa salariale: ne beneficerà tutto il personale, che dal 2022 vedrà lo stipendio salire di almeno l’1%, come pure i dipendenti con salario minimo, che avranno diritto ad almeno 4600 franchi al mese (con 13 mensilità), una cifra in progressione del 2,8%. In arrivo anche gratifiche, buoni acquisto e un prolungamento del congedo maternità.

Aldi continua a pagare il compenso minimo di gran lunga più elevato del settore, sottolinea in un comunicato odierno la catena di supermercati. Anche la retribuzione degli apprendisti (1140 franchi nel primo anno e fino a 1900 nel terzo) è ai massimi in Svizzera.

«Le buone condizioni di lavoro sono un elemento centrale della filosofia Aldi», afferma Jérôme Meyer, responsabile per l’azienda del gruppo, citato nella nota. «Ecco perché per noi è ovvio offrire ai nostri dipendenti i migliori salari del ramo, oltre a molti altri vantaggi. Quindi per noi rimarrà chiaro in futuro: pagheremo il salario minimo più alto nel commercio al dettaglio elvetico».