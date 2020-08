Stöckli ha sostenuto che l’intervento dello Stato ha permesso di domare la crisi. «Tutti hanno confermato che il Consiglio federale ha svolto in maniera esemplare il proprio compito nella prima fase», ha spiegato il bernese in una conferenza stampa tenutasi presso l’ospedale di Bienne, città dove è stato sindaco per quasi 21 anni.