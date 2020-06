Secondo lo studio, la conversione totale a una fornitura di calore rinnovabile e neutra in termini di CO2 nei prossimi trent’anni è fattibile seguendo due scenari. Nel primo, gli strumenti e le misure si concentrano su requisiti di legge e regolamenti. Nel secondo, ci si focalizza su incentivi economici e finanziari, come un rapido aumento della tassa sul CO2.

Per entrambi gli scenari serve un mix energetico e tecnologico. Il passaggio dal fossile al rinnovabile potrebbe essere attuato in modo economicamente vantaggioso in gran parte dei settori. Nelle abitazioni, la quota maggiore della fornitura proverrebbe da pompe di calore elettriche efficienti. In generale, bisognerebbe inoltre per esempio espandere i sistemi fotovoltaici, importare energia eolica e ottimizzare le capacità di stoccaggio.