Per contenere il trasporto turistico, AutoPostale ha deciso di non effettuare temporaneamente il trasporto biciclette.

L’azienda fa tutto il possibile affinché i passeggeri che necessitano dei trasporti pubblici possano continuare a utilizzarli e possano disporre di spazio a sufficienza all’interno dei veicoli.

AutoPostale ha deciso di non trasportare più le biciclette nei suoi veicoli fino a nuovo avviso. Questa misura riguarda sia le biciclette trasportate tramite portabici o rimorchi sia quelle trasportate all’interno dei veicoli. Inoltre AutoPostale non accetta più prenotazioni per biciclette. Questa limitazione entra in vigore da subito.

Con questa misura AutoPostale intende contribuire a contenere la pandemia di coronavirus. Presso AutoPostale quasi tutte le biciclette trasportate rientrano nel settore del trasporto turistico. D’intesa con il Consiglio federale, l’azienda lancia un appello ai viaggiatori, invitandoli a rinunciare in questo periodo a questo genere di corse. Solo in questo modo è possibile evitare che in un autopostale vi siano troppe persone. Ciò non consentirebbe di rispettare la distanza minima raccomandata dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Insieme alle altre imprese di trasporti pubblici, AutoPostale fa tutto il possibile per mantenere anche durante il periodo di crisi un’offerta di base. L’obiettivo è che possano beneficiarne le persone che necessitano dei trasporti pubblici perché devono recarsi al lavoro o fare la spesa. Durante tutte le corse deve essere possibile rispettare la regola del ‹mantenere le distanze›. A tal fine, laddove possibile, vengono impiegati veicoli di dimensioni sufficientemente grandi. In seguito alla riduzione degli orari, AutoPostale ha già attuato dei miglioramenti in determinate località, dopo che si erano verificate alcune difficoltà all’inizio dell’adeguamento.

