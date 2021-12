Stop allo sciopero della fame per il clima

Dopo 39 giorni senza cibo, Guillermo Fernandez (diventato noto come il «papà in sciopero della fame») ottiene una vittoria: l’Assemblea federale sarà informata direttamente da scienziati in un dialogo sulle sfide della crisi climatica. Lo ha annunciato questa mattina la prima cittadina elvetica, Irène Kälin (Verdi), che ha invitato tutti i parlamentari a partecipare a una giornata appositamente dedicata alla questione il 2 maggio 2022. Dal primo novembre il padre di tre figli chiedeva impegno dalle autorità perché la politica avesse informazioni chiare e complete sul tema, in modo da poter agire sulla questione ambientale. Fernandez accoglie la decisione «con la speranza che apra finalmente un vero spazio di discussione in Svizzera e sostenga la capacità dei politici di prendere decisioni coraggiose per il futuro dei nostri figli». Ricomincerà gradualmente a nutrirsi e si sta preparando per un’azione a lungo termine. Il pasto che sogna? «Una fondue», ci dice. Pietanza che potrà mangiare solo fra qualche settimana, dice. Quando il suo corpo si sarà ripreso.