Nel fine settimana un gruppo di persone di vari ambiti professionali (medicina, scienze naturali, ingegneria, sociologia, giornalismo, diritto e formazione) ha lanciato la petizione StopCovidCH, con cui si chiede a Confederazione e Cantoni un’efficace politica di prevenzione contro il coronavirus. «In poco più di 24 ore la petizione è stata firmata da più di mille cittadini. Fra di loro, anche il consigliere nazionale Martin Bäumle, la professoressa Nicola Low, membro della COVID-19 task force svizzera, che l’ha pubblicamente sostenuta su Twitter, e il prof. Andreas Cerny, responsabile dell’Epatocentro Ticino», si legge in una nota diffusa dal gruppo, che sottolinea come «il numero dei nuovi contagi in Svizzera continua ad aumentare in modo preoccupante». Con StopCovidCH si intende sostenere un’efficace strategia di contenimento per invertire l’attuale tendenza all’aumento dei contagi ed evitare che il virus si sviluppi in modo incontrollato rendendo necessari nuovi lockdown. Nello specifico, la petizione chiede di fissare un limite chiaro: non più di 50 nuovi casi al giorno, «allo scopo di proteggere al tempo stesso la popolazione e l’economia».