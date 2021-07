Come oramai consuetudine da alcuni anni, dal 6 agosto al 13 agosto è prevista un nuova proiezione panoramica sulla facciata di Palazzo federale e sugli edifici adiacenti (alle 21.15 e 22.00). Tema di quest’anno: la storia delle donne, a 50 anni dalla concessione del diritto di voto ed eleggibilità a livello federale.

Il programma, dal titolo emblematico di «Omaggio 2021», ideato da Liliana Heimberg e frutto di una dispendiosa ricerca della storica bernese Franziska Rogger, prevede la proiezione di documenti e immagini che mettono in rilievo i successi di donne impegnate, il tutto accompagnato da una colonna sonora, si legge in un nota odierna degli organizzatori.

La proiezione panoramica multilingue ricorda gli inizi del movimento femminista, i contatti internazionali e le strategie sempre nuove adottate in passato dalle donne durante gli oltre cento anni del loro percorso verso l’ottenimento dei diritti politici.

Stando alla nota, «è la dimostrazione di come le donne hanno cambiato non solo il presente ma anche il futuro di tutte le cittadine svizzere, e di come le donne hanno fatto autonomamente storia nel nostro Paese».