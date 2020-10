La strada del passo del Lucomagno, che collega valle di Blenio e Surselva (GR), è completamente chiusa al traffico poco a sud di Disentis per una frana staccatasi ieri pomeriggio. Non si lamentano feriti. La durata dei lavori di sgombero e di messa in sicurezza per il momento non può essere prevista, indica una nota pubblicata oggi dall’Ufficio tecnico del Cantone dei Grigioni. Non è pertanto possibile prevedere quando l’arteria sarà nuovamente percorribile. È certo che occorreranno giorni.