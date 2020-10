La strada del passo del Susten è stata chiusa sul lato urano fino a nuovo avviso dopo uno smottamento di grossi massi. Secondo la polizia cantonale non vi sono indicazioni che persone possano essere state travolte dalla frana.

La polizia precisa che la strada è rimasta danneggiata. Sul posto sono in corso pure accertamenti per capire se potrebbero verificarsi ulteriori cadute di massi. Per motivi di sicurezza, la strada rimarrà quindi chiusa al traffico tra Chli Sustli/Sustenbrüggli e la cima del passo fino a nuovo avviso.