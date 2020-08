La Croce Rossa Svizzera (CRS) può contare sul sostegno di due nuovi ambasciatori, il rapper Stress e la giornalista Mélanie Freymond, che da oggi si impegneranno per i progetti della CRS in Svizzera e all’estero. I due volti noti sono già da anni impegnati nel sociale.

Il nome di Mélanie Freymond è già da tempo legato alla CRS: da anni la nota giornalista romanda presenta il Ballo della Croce Rossa di Ginevra e si impegna come volontaria nell’ambito della campagna 2 x Natale, un appuntamento a cui continuerà a partecipare anche in futuro. La giornalista, 42 anni, si occuperà anche di progetti a favore dei più vulnerabili, come anziani e bambini.

Stress, anche lui nuovo ambasciatore della CRS, si prodigherà soprattutto a favore delle esigenze dei più giovani. Il rapper ha particolarmente a cuore il proposito di parlare della povertà in Svizzera e di trovare modi per combatterla. Stress, nome d’arte di Andres Andrekson, è nato a Tallinn e si è trasferito con la famiglia in Svizzera all’età di 12 anni. La sensibilità dell’artista nei confronti di questioni quali le disparità sociali e la povertà affonda le radici nella sua infanzia trascorsa in Estonia, allora parte dell’ex Unione Sovietica. Attivo nel sociale da anni, nel 2009 ha ricevuto il premio Fischhof, conferito dalla Società per le minoranze in Svizzera e dalla Fondazione contro il razzismo e l’antisemitismo.