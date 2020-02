Dopo il caso della giovane turca alla quale il Comune di Buchs aveva rifiutato (in prima battuta) la cittadinanza perché non aveva risposto correttamente a domande sullo sport nazionale, il Canton Argovia torna alc entro dell’attenzione sul tema della naturalizzazione. Domenica i cittadini dovranno decidere su un inasprimento delle condizioni generali per ottenere la cittadinanza svizzera. Una legge approvata dal Gran Consiglio, e contestata tramite referendum, introduce un periodo di attesa di dieci anni per chi ha beneficiato di assistenza sociale. Sono previste eccezioni per i casi di rigore. A livello federale e in molti Cantoni, il periodo di attesa dopo l’ultimo versamento dell’aiuto sociale è invece di tre anni. Il limite di dieci anni è già stato introdotto nei Grigioni e nel Canton Berna. L’inasprimento della legge è sostenuto dalle formazioni borghesi, secondo cui chi vuole diventare svizzero deve essere economicamente indipendente. Ad osteggiarlo sono socialisti, verdi, verdiliberali ed evangelici, che lo considerano sproporzionato, discriminatorio e fonte di oneri burocratici (per verificare se i candidati hanno ottenuto prestazioni qualora in passato avessero risieduto in altri cantoni).