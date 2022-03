Si è riaperto oggi il processo per uno striscione che nel corso di una manifestazione del 2017 a Berna inneggiava alla morte del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. La procura ha chiesto contro i quattro imputati al Tribunale regionale di Berna-Mittelland pene pecuniarie - in parte sospese - fra le 32 e le 40 aliquote giornaliere di importo da definire. Le persone alla sbarra sono accusate di pubblica istigazione a un crimine o alla violenza e sommossa.

Diversi video e foto mostrano i quattro vicini allo striscione - che recava la scritta «Kill Erdogan with his own weapons!» (»Uccidete Erdogan con le sue stesse armi!») - e in parte anche su un furgone mentre lo trasportavano. Hanno cercato di diffondere il messaggio in tutto il mondo e questo, secondo l’accusa, li rende responsabili, che abbiano creato loro lo striscione oppure no.