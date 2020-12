«Occorre che la direzione dell’EPFL reagisca e adotti misure immediate. Abbiamo constatato che finora nessuno osava lamentarsi o sapeva a chi rivolgersi per avere aiuto», ha aggiunto. Polyquity raccoglie testimonianze sul suo sito internet, per posta elettronica, sui conti Instagram e Facebook.

Feuz precisa che in seno all’EPFL esiste già un dispositivo per ascoltare gli studenti e registrare denunce: sia all’interno con la Cellula Rispetto e il Servizio degli affari studenteschi, sia all’esterno con una persona di fiducia indipendente, mediatrice e che gestisce i conflitti.

L’istituzione ha detto di voler «agire congiuntamente» con Polyquity in questa lotta. Feuz ricorda inoltre per l’inizio dell’anno prossimo è stato creato un posto di vicepresidente dell’EPFL per la diversità e sostenibilità che permetterà in particolare di «gestire tutto questo».